Violenta grandinata nel Foggiano, strade e campi imbiancati da chicchi grandi come pietre: "Sembrava nevicasse"

In queste ore una violenta perturbazione di pioggia e grandine si sta abbattendo su alcuni comuni della provincia di Foggia, principalmente tra Candela e Ascoli Satriano. Disagi alla circolazione sulla Statale 655 verso Foggia, nel tratto tra Ascoli Satriano e Ordona. Strade e campi imbianchati per via di chicchi di ghiaccio grossi come pietre.

Nelle scorse ore la Protezione Civile aveva emanato in Puglia un'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali dalle 14 alle 20.