Gianni Maggiano guida gli Avvocati Garganici: "Abbiamo un grande obiettivo: il Tribunale del Gargano"

Sarà Gianni Maggiano a prendere il posto di Memo Afferrante, al vertice dell’Associazione degli Avvocati Garganici. E’ quanto ha deciso l’assemblea dei soci durante la votazione di Sabato 20 settembre 2019. Il nuovo consiglio direttivo è composto dagli avvocati: Gianni Maggiano, Antonella Laganella, Fabio de Petris, Giuseppe Simone, Giuseppe Falcone, Stefano Rutica, Domenico Monaco.

"Vogliamo lavorare per il territorio, coinvolgendo l’Associazione nell’organizzazione di eventi di alto valore culturale, anche nell’ambito forense, in collaborazione con le Università di Foggia e di Napoli, in primis", spiega il neo eletto presidente Maggiano.

"Vogliamo garantire il mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace, oggi reso possibile dallo sforzo di sei comuni, ma che nel futuro speriamo possa diventare di competenza ministeriale. Abbiamo un grande obiettivo nell’interesse di tutta la nostra comunità: il Tribunale del Gargano, presidio imprescindibile di giustizia e legalità", conclude soddisfatto del risultato e pronto alle nuove sfide che lo vedranno impegnato nei prossimi mesi.