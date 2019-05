Furto sulla Statale 16: scassinato bar di un'area di servizio, malviventi in fuga con 2mila euro

E' di circa 2000 euro il bottino del furto messo a segno, nella notte tra sabato e domenica scorsi, ai danni della sala slot machine situata all'interno del bar di un'area di servizio lungo la Statale 16, a Foggia.

Secondo quanto accertato, ignoti hanno forzato l'ingresso e si sono introdotti nella struttura, dove hanno manomesso una macchinetta cambia-soldi fuggendo con il denaro in essa contenuto. Il furto è stato scoperto il mattino seguente, quando è scattato l'allarme alla polizia.

Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, gli agenti della Sezione Volanti, che hanno anche sequestrato anche alcuni arnesi da scasso abbandonati sul posto dai malviventi. Sull'accaduto sono quindi in corso le indagini della polizia, che sta verificando la presenza di telecamere utili in zona.