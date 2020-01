Furto in via Galvani: ladri scassinano distributore di sigarette e fuggono con una 'scorta' di pacchetti

Furto in via Galvani, a Foggia, dove i malviventi hanno preso di mira il distributore automatico di sigarette di una tabaccheria della zona.

Intorno alla mezzanotte di ieri, infatti, gli agenti dell’Ufficio Volanti sono intervenuti in via Galvani per l'allarme scattato in una tabaccheria. Sul posto, alla presenza del proprietario, i poliziotti hanno constatato il danneggiamento dei due lettori di banconote del distributore automatico di tabacchi e la mancanza di alcuni pacchetti di sigarette. Indagini in corso.