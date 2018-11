Furto in un negozio di telefonia, bottino ricco: ladri fuggono con cellulari e 1500 euro in contanti

Bottino ricco quello del furto messo a segno nella notte tra venerdì e sabato scorsi, in via Lucera, a Foggia. A finire nel mirino dei malviventi un negozio di telefonia della zona.

Il fatto è successo alle 4.30 del mattino: ignoti hanno divelto la saracinesca dell'attività e, dopo aver forzato l'ingresso, si sono introdotti nel locale asportando telefoni cellulari in vendita (ancora da quantificare il valore) e circa 1500 euro in contanti. Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, gli agenti della Sezione Volanti. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia, che sta verificando la presenza di telecamere utili in zona.