Ladri insaziabili in via Rosati: forzano saracinesca e scappano con forniture di cialde e capsule per caffè

Un furto è stato messo a segno la scorsa notte, in pieno centro, a Foggia. Nel mirino dei malviventi è finito un negozio specializzato nella vendita di prodotti per il caffè, in via Rosati.

Poco dopo le 2, i malviventi hanno forzato la saracinesca dell'attività e si sono guadagnati l'ingresso nel negozio. A quel punto hanno razziato merce in vendita, fuggendo con intere forniture di prodotti per il caffè - polveri, cialde e capsule - per un valore non ancora quantificato.

Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, sono intervenuti gli agenti delle 'Volanti'. Al vaglio della polizia, le immagini delle telecamere presenti in zona.