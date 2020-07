Ladri ripuliscono abitazione a Foggia: fuga con 20mila euro in gioielli e denaro, rubata anche una pistola

Denaro contante, gioielli per 20mila euro e una pistola calibro 9. E' questo il bottino del furto in abitazione messo a segno verosimilmente nel fine settimana appena trascorso, e scoperto ieri mattina, alla periferia della città.

Il colpo è stato messo a segno in un podere in via Cerignola, in danno di una guardia giurata, in quei giorni fuori città con la propria famiglia. I ladri, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, avrebbero forzato la porta d'ingresso guadagnandosi l'ingresso in casa; a quel punto hanno rovistato in tutte le stanze, fino ad individuare una cassaforte a muro contenente 1500 euro, gioielli e preziosi e una pistola regolarmente detenuta.

Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia, che sta analizzando i filmati del sistema di videosorveglianza della zona.