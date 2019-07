Borseggiatori al mercato del venerdì: ladro 'soffia' il borsellino a una signora

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta di Capitanata, venerdì scorso una donna di 53 anni è stata derubata al mercato settiminale di via Miranda a Foggia. La vittima avrebbe denunciato alla polizia di essere stata derubata del borsellino che aveva in borsa, mentre era in giro tra le bancarelle. All'interno c'erano 200 euro e i documenti personali.