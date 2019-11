Cronaca / Via Giuseppe Russo

Mentre è bloccata nel traffico, le apre lo sportello e le ruba la borsa: "E' stato un giovane con la testa rasata"

E' successo ieri sera, in via Giuseppe Russo, a Foggia. Vittima dell'accaduto una donna foggiana di 55 anni. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia