Ruba una bici da 4500 euro e fugge verso la stazione: rintracciato e denunciato foggiano

E' salito su una bicicletta da 4.500 euro, in vendita, e se l'è data a gambe, ma un 37enne foggiano è stato arrestato poco dopo a Gaggio Montano, nel Bolognese, mentre tentava di prendere un treno.

E' accaduto venerdì 8 agosto, e a chiamare il 112 sono stati i titolari del Mezzini Bike Center in via Costituzione che avevano esposto la due ruote a pedalata assistita davanti al negozio. Come riporta BolognaToday.it, i militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e hanno diramato le ricerche, dopo aver identificato l'uomo, senza fissa dimora che gravita nella zona.

Sono stati due carabinieri liberi dal servizio a riconoscerlo alla stazione di Gaggio Montano mentre stava per salire su un treno per Bologna, dove, probabilmente, avrebbe tentato di vendere la bicicletta che è stata restituita ai proprietari. Il 37enne è stato denunciato per furto.