'Banda del buco' in azione al Villaggio Artigiani: furto in via Tressanti, colpita azienda per la ristorazione

Ancora un furto ai danni di una azienda del Villaggio Artigiani, a Foggia. Questa volta, a finire nel mirino dei malviventi è stata una delle attività presenti lungo via Tressanti: colpita dalla 'banda del buco' una attività commerciale di articoli e arredamento per ristorazione, pub, ristoranti, pasticcerie.

Il furto è stato scoperto nella mattina di ieri, quando è stato richiesto l'intervento sul posto di una 'Volante'. Chi ha agito ha praticato un foro nella parete di un capannone attiguo dismesso; una volta all'interno dei locali ha poi asportato un muletto e articoli in vendita per un valore non ancora quantificato. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Solo pochi giorni fa, un altro furto, al Villaggio Artigiani, dove ignoti hanno 'visitato' il Bar Centrale fuggendo con l'incasso.