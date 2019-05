Il proprietario gioca a calcio, i ladri gli rubano la macchina: "Io senza auto per colpa di falliti"

Il proprietario è impegnato in un torneo di calcio, i ladri gli portano via l’auto. E' quanto accaduto lo scorso venerdì sera, a Foggia, nei pressi della Chiesa del Carmine Nuovo, e in un orario - verosimilmente tra le 20.00 e le 21.30 - in cui circolano ancora auto e pedoni.

A raccontare l’accaduto a FoggiaToday è la vittima del furto che, terminata la partita (erano le 21.20 circa), al posto della sua Panda Nera ha trovato un’altra auto che, nel frattempo, aveva occupato il parcheggio.

Il furto è stato denunciato il mattino seguente e la speranza è che il mezzo possa essere ritrovato dalle forze di polizia. Resta però l’amarezza per l’accaduto: “E’ successo in un momento normale della giornata, quando un ragazzo normale di questa città era impegnato in una partita di calcio e si ritrova senza l’auto per colpa di persone fallite e senza dignità”.