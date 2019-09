Il 'Villaggio dei sogni' senza porte e finestre: furto nell'asilo nido di Torremaggiore. Il sindaco: "Siamo basiti!"

Saccheggiate le aule dell'asilo nido comunale 'Il Villaggio dei Sogni', a Torremaggiore. E' accaduto nella notte tra il 2 ed il 3 settembre, lasciando l'intera comunità senza parole. Chi ha agito (sono in corso indagini per risalire ai responsabili) ha asportato porte e finestre.

A raccontare pubblicamente l'accaduto è il sindaco Emilio Di Pumpo, che non nasconde lo sconforto per simili episodio. "Un grave gesto che uno dei nostri beni ha subito", commenta. "Sono state derubate porte e finestre della struttura. Ancora una volta restiamo basiti, ma una cosa è sicura, ci impegneremo al massimo per intensificare il più possibile secondo le nostre capacità, i controlli e la sorveglianza del territorio"