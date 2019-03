Furto in via De Petra, ladri ripuliscono appartamento e fuggono con oro e gioielli

Bottino ricco quello furto in appartamento messo a segno ieri, in una abitazione in via De Petra, alla periferia sud di Foggia. Il fatto è successo nel pomeriggio, ma il furto è stato scoperto solo in serata, quando i proprietari di casa si sono accorti dell’ammanco.

Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, gli agenti delle “Volanti” della questura. Dalle prime informazioni raccolte, i malviventi si sono introdotti in casa forzando una finestra; una volta penetrati all’interno hanno asportato gioielli e monili in oro per un valore non ancora pienamente quantificato, ma stimato in alcune migliaia di euro. Indagini in corso.