Ancora un furto in abitazione a Foggia, ladri via con la cassaforte: l'allarme dato dai vicini

Topi d’appartamento in azione a Foggia. A farne le spese ieri una famiglia di via Morellina, che ieri si trovava fuori città. I ladri hanno potuto agire indisturbati, dunque: si sono introdotti nella villetta familiare, riuscendo ad asportare la cassaforte a muro custodita nell’abitazione. L’allarme ai proprietari è stato dato dai vicini, che hanno notato la veranda divelta, allertando i proprietari. Immediato l’allarme alla Polizia. Giunta sul posto, la volante non ha potuto far altro che constatare l’avvenuto furto, del quale non si conosce l’entità. Caso simile nei giorni scorsi, in via Capozzi.