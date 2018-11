Ladri scatenati a Foggia, furti e spaccate in pieno centro: colpiti 'Kasanova' e 'Maricangela'

Ladri in azione, in pieno centro, a Foggia. Sono due i colpi messi a segno nel corso della notte in città: il primo, in piazza Giordano, dove è stato consumato un furto con spaccata (l'ennesimo) ai danni di 'Kasanova'; l'altro in via Torelli, ai danni del bar 'Maricangela'.

Intorno alle 4.30 del mattino, ignoti hanno sfondato - utilizzando il chiusino in ghisa di un tombino - la vetrina del negozio di articoli per la casa 'Kasanova'. Una volta all'interno, hanno portato via una bicicletta elettrica in esposizione e il denaro (non ancora quantificato) presente in cassa. Non è la prima volta che l'attività, che ha aperto i battenti un anno fa, finisce nel mirino della criminalità.

Poco dopo, un altro furto è stato messo a segno ai danni dello storico bar 'Maricangela', in via Torelli: ignoti hanno sfilato il pannello di vetro della porta d'ingresso e sono penetrati all'interno dell'attività dalla quale hanno prelevato il denaro presente in cassa. Il bottino è ancora da quantificare. In entrambi i casi, il primo sopralluogo di furto è stato operato dagli agenti della Sezione Volanti, intervenuti sul posto insieme alla vigilanza. Indagini affidate alla polizia.