L'ultimo saluto di San Severo a Roberta: domani è il giorno dell'addio

Domani sarà il giorno dell'addio della città a Roberta Perillo, la 32enne uccisa dal fidanzato reo confesso Francesco D'Angelo in un appartamento di via Rodi lo scorso 11 luglio.

Tutta San Severo si fermerà durante le esequie dei funerali che si svolgeranno a partire dalle 16.00 nella Cattedrale. A presiedere la funzione religiosa sarà il vescovo della diocesi mons. Giovanni Checchinato.

"L’Amministrazione Comunale si unisce – dichiara il Sindaco Miglio - insieme all’intera comunità sanseverese, all’immenso dolore della famiglia Perillo. La città di San Severo ancora una volta è unita e compatta in segno di deferente rispetto e per la difesa della legalità così come accaduto in passato per altre analoghe e drammatiche situazioni. Il lutto cittadino è un atto doveroso nei confronti della povera Roberta”.

Con la medesima ordinanza il Sindaco Miglio ha sospeso tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma per il giorno 19 luglio nell’arco di vigenza del lutto cittadino e (15.30/19.30) di procedere all’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali e in tutte le sedi istituzionali della città. Il Sindaco ha anche invitato i cittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le Associazioni Sportive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto nelle ore del rito funebre.