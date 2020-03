Detenuti in fuga al Villaggio Artigiani: paura tra i residenti, negozi chiusi ed evasi che tentano di rubare le auto

La rivolta nel carcere di Foggia sta provocando tensioni, paura e ripercussioni anche in città. Attimi di terrore in zona Villaggio Artigiani, dove una ventina di evasi avrebbero tentato di impossessarsi di alcune autovetture per guadagnare la fuga, costringendo i titolari delle attività e i residenti a barricarsi in casa, nei locali o negli uffici.

L'Eurospin ha appena esposto un cartello all'esterno dell'attività: "Si avvisa la clientela che per motivi di sicurezza il negozio rimarrà chiuso, momentaneamente". Tutti i negozi, le ditte e i locali hanno chiuso.

Tantissime le foto e i video diventati virali che stanno circolando sui social in cui si vedono gli evasi in fuga mentre tentano di rubare le autovetture. Uno di questi che era riuscito a guadagnare la fuga, alla pari degli altri bloccati all'uscita e ammanettati nell'immediatezza dei fatti, è stato raggiunto e arrestato poco dopo le 12.