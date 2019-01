15enne scomparso nel nulla a Foggia, familiari e madre disperati per Kekko. L'appello: "Aiutateci"

Da ieri mattina non si hanno più notizie di Francesco Pio Tomaiuolo, per gli amici Kekko, il quindicenne di Foggia scomparso nel nulla dopo una telefonata fatta alla madre intorno alle 13 alla quale aveva riferito che avrebbe mangiato con alcuni amici in Mongolfiera e che sarebbe tornato alle 15. Purtroppo però, di lui non si hanno più notizie.

I genitori sono disperati. La madre Anna, attraverso l'avvocato Laura Parisi, si rivolge ai foggiani chiedendo loro di contattare il 113 o il 112 o qualsiasi organo di pubblica sicurezza in caso di notizie, avvistamento o ritrovamento del ragazzo: "Aiutate una madre disperata, che non sa quale fine abbia fatto il figlio 15enne. Aiutateci a ritrovare Francesco Pio" l'invito alla città dell'avv. Laura Parisi"

Gli amici non l'hanno mai visto e l'hanno cercato fino a mezzanotte, ma nulla. Francesco si intratteneva spesso in Piazza Italia, ma ieri nessuno l'ha visto. Il telefono è spento/non raggiungibile.

La famiglia è disperata, si è già rivolta alla Polizia, che ha avviato le indagini e le ricerche. Il ragazzo è seguito dai servizi sociali, ma prima di ieri non si era mai allontanato senza dare notizie, tanto meno restando fuori di casa la notte. La madre teme che possa essergli accaduto qualcosa di tragico.