Ritrovato Francesco Pio Tomaiuolo, il 15enne foggiano allontanatosi da casa lunedì scorso

E' stato ritrovato Francesco Pio Tomaiuolo, il quindicenne foggiano allontanatosi da casa lunedì scorso. Dopo cinque giorni di agonia della famiglia e della madre, Anna Totaro, che ha lanciato appelli da queste colonne e finanche dalle emittenti nazionali, il ragazzo si è ripresentato questa sera a casa raccontando di esser stato a casa di un amico. Al momento madre e figlio sono in Questura, per gli adempimenti di rito. Francesco sta bene. Già in un'altra occasione il quindicenne era scomparso, per poi far ritorno a casa dopo 24 ore.