Salvini sulla morte "inaccettabile" di Francesco: "La pacchia deve finire, all'Università non si va per fare casino"

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini chiede che venga fatta luce sulla morte di Francesco Ginese, il 26enne di Foggia deceduto presso l'ospedale Umberto I di Roma in seguito alle gravi feriti all'arteria femorale riportate mentre tentava di scavalcare un cancello della città universitaria dove era in corso l'evento 'Sapienza Porto Aperto'.

Morte Francesco Ginese: il commento di Salvini

“È inaccettabile morire a 26 anni per partecipare a un concerto illegale all’interno di una università pubblica come La Sapienza. La responsabilità di questa morte è anche di chi permette queste illegalità da troppo tempo, tra occupazioni di aule e feste non autorizzate con uso e abuso di alcolici e altre sostanze. Proprio il 13 giugno scorso, nel comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Roma, era stato affrontato il tema dei rave, e ora che ci è scappato il morto il rettore è chiamato a risponderne. Domanderò al collega Bonafede quante denunce ed esposti sono fermi in procura e su quali scrivanie. Mi aspetto che vengano ripristinate legalità e diritto allo studio per tutti, con la liberazione di ogni spazio occupato abusivamente e la sospensione di ogni attività illecita. La pacchia deve finire per rispetto delle migliaia di studenti e professori che vanno in Università per imparare e lavorare, non per fare casino”