Sos villa comunale: tra storia rubata e servizi inesistenti, il 'Giardino' di Foggia riversa nel più totale degrado

Sos villa comunale. A lanciarlo è la pagina ambientalista ‘TrashChallenge Foggia’, corredata di fotografie che mostrano in maniera cruda il degrado urbano in cui riversa quello che dovrebbe essere il polmone verde e luogo d’incontro per eccellenza del capoluogo dauno.

“Oggi vi invitiamo a fare una giro nella villa comunale” si legge sulla pagine Facebook. “Magari proprio oggi che è domenica e ci sono gli (abusivi ?) con le giostrine e la musica ad allietare la mattina ai passanti. Se ci andrete, noterete queste 'meraviglie', frutto della generale incuria e non curanza del bene pubblico: i busti di Rosati, Mendolicchio, Maldacea sono stati sottratti ormai da tempo. Un bel furto alla storia di noi foggiani, un danno alle nostre tasche e uno scempio per i nostri monumenti. Il tempietto del cosiddetto 'boschetto' e quindi la base dedicata a Giuseppe Rosati (il busto non esiste più) è completamente ricoperto da segni e scritte lasciati dai writers. Non proprio delle opere d'arte".

E ancora. “La fontana non funziona. E il 'Giardino delle fragranze' non ha né giardino, né fragranze. Il recinto è in più punti divelto e lascia accedere liberamente chiunque all'interno, dove si trova soltanto una panchina distrutta, qualche albero. Il Giardino con vivai, dalla parte opposta del parco giochi, è stato ristrutturato da anni e da allora è chiuso. Le strutture vivai stanno cadendo in rovina. La fontana è chiusa. Il verde, complessivamente, è inaccessibile quindi inutile”.

Ma la carrellata continua. “Il parco giochi per bambini ha sei panchine in marmo di cui restano soltanto le basi, poiché sono stati rubati schienali e sedute. In generale, non c'è verde, non ci sono cassonetti per conferire i rifiuti. I bagni pubblici annessi non sono puliti o non sono disponibili, c'è qualcuno che chiede offerte per tenerli puliti ma si tratta di bagni pubblici. Per ultimo, c'è una sola fontanina funzionante, in tutta la villa, ed è all'interno del Parco Giochi. Oggi perde acqua ed ha creato già una bel deposito fangoso a terra”.

“Le panchine di tutta la villa non sono state riverniciate da così tanto che oggi si presentano in stato decadente. Per di più, sono circondate da rifiuti vari e cicche di sigarette. Non tutti i lampioni sono integri. Alcuni hanno i vetri spaccati. E illuminano di immenso sconforto. Le aiuole di tutta la villa non hanno fiori, dettaglio che non sarebbe fuori luogo in un giardino pubblico.Il manto erboso, allo stesso tempo, non è ben tenuto in modo omogeneo. È frequentato per lo più dai proprietari dei cani che non hanno, in zona, luoghi dedicati ai loro amici a 4 zampe. Ovviamente anche qui, come nel resto delle aree verdi pubbliche cittadine, mancano i contenitori per conferire i rifiuti differenziati anche nei pressi dei chioschi, i quali vendono (dunque producono rifiuti) di carta, plastica, vetro”.

E però “ci sono delle alternative creative! Sono i grandi bidoni per rifiuti urbani dell'Amiu di colore diverso, in teoria quelli della raccolta differenziata, ma questi non sono adatti al decoro del giardino storico Villa Comunale che prevede soltanto i piccoli secchi; contengono di tutto e non solo il materiale che è indicato”.

Conclude il post: “Trash Challenge Foggia augura a tutti buona domenica in villa comunale e invita tutti i cittadini ad unirsi per contrastare questo stato di incuria e degrado generalizzato. La Villa comunale ci appartiene, oppure no?!”