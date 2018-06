Pedinano donna dall'ufficio postale a casa, si spacciano per poliziotti e la derubano di 3400 euro

Si spacciano per poliziotti, ma sono truffatori. E portano via ad una anziana foggiana 3400 euro. E' quanto accaduto nella giornata di ieri, a Foggia, dove la vittima designata - una donna del 1940 - è stata derubata dei soldi appena ritirati alle Poste e di tutti i risparmi che conservava in casa.

Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero intercettato la donna proprio all'ufficio postale, pedinandola fino a casa. A quel punto, i due si sono presentati presso la sua abitazione, spacciandosi per poliziotti, prospettando alla donna una fantasiosa versione: avevano appena arrestato il direttore della filiale della posta perchè spacciava soldi falsi, e quindi dovevano controllare il denaro ritirato alle Poste negli ultimi tempi. Con questa scusa, i due sono riusciti a portar via i 400 euro 'freschi di giornata', più altri 3000 euro, risparmi che la donna custodiva in casa. Solo dopo, la donna si è resa conto del raggiro subìto e ha denunciato tutto alla polizia (quella vera) che ha avviato le indagini del caso.