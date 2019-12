In stato confusionale, 70enne minaccia di gettarsi dal balcone: poliziotti gli salvano la vita

Nella giornata sabato, intorno alle 9:30 gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti della Questura di Foggia, sono intervenuti in via Castiglione, dove un uomo stava tentando di lanciarsi dalla finestra; nel cortile era giunta già una persona, nel tentativo di scongiurare l’insano gesto.

Giunti sul posto, gli agenti hanno subito provveduto a tranquillizzare l’uomo, un settantenne in evidente stato confusionale. Non è passato inosservato neppure l’evidente trascuratezza della casa in cui viveva l’uomo, che dopo i primi soccorsi è stato affidato alle cure mediche di uno psicologo attraverso il 118, intervenuto insieme alle volanti.

Inoltre, gli agenti hanno sollecitato i servizi sociali del Comune per ogni intervento di sostegno all’anziano, anche in considerazione del fatto che non è stato possibile rintracciare nessun parente.