La banda dell'Audi A4 in azione: stavano rubando l'ennesima auto, sventato furto in via S. Alfonso de’ Liguori

Nella notte di giovedi scorso una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile del Norm della Compagnia cittadina nel corso del servizio di controllo del territorio ha notato, in via Sant’Alfonso de’ Liguori, un’Audi A4 Avant con targhe tedesche, ferma con i fari ed il motore accesi accanto a un’altra auto, una Passat. I militari hanno quindi raggiunto le due vetture per procedere ad un controllo, ponendosi di fronte alle stesse per impedire una loro eventuale partenza, notando solo allora che all’interno dell’Audi vi erano quattro soggetti tutti con il volto travisato da passamontagna. A questo punto i quattro malintenzionati, vistisi ormai scoperti e impossibilitati a fuggire con l'auto, ne sono letteralmente schizzati fuori e, favoriti dal buio, sono fuggiti a piedi imboccando strade diverse.

A questo punto l'equipaggio del Radiomobile non ha potuto che verificare che l'auto abbandonata era la potente Audi A4 Rs, da ben 450 cv, più volte segnalata in occasione di furti di autoveicoli, al cui interno hanno recuperato, oltre ad un disturbatore di frequenza radio ‘Jammer’, numerosissimi attrezzi da ‘officina’, utili allo scasso, diverse centraline ‘scodificate’ di Audi, Bmw e Volkswagen, numerose chiavi di accensione, prive di codifica, per Mercedes, Range Rover e Audi, e numerosi congegni elettronici per l’accensione dei veicoli più moderni e sofisticati.

