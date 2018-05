Spari contro portone, il 'buongiorno' shock per i residenti di uno stabile in via Monsignor Farina

Un colpo di pistola, di piccolo calibro, esploso nel cuore della notte all'indirizzo di un condominio in via Monsignor Farina, in zona Macchia Gialla, a Foggia. A farne la scoperta, sono stati gli stessi residenti che, al risveglio, hanno notato il foro sulle imposte del portone e hanno allertato la polizia. Sul posto, una "Volante" per il primo sopralluogo, e gli agenti della squadra mobile per le indagini del caso. La polizia ha quindi proceduto recuperando le immagini delle telecamere per la videosorveglianza delle attività presenti lungo la strada, e ha perlustrato la zona alla ricerca di eventuali altri bossoli da repertare. Agli investigatori il colpito di ricostruire l'accaduto ed individuare - tra i residenti dello stabile - l'obiettivo dell'atto intimidatorio.