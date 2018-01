Paura al Cep: armato di pistola entra in un circolo privato e apre il fuoco

Attimi di paura ieri sera in un circolo privato di viale Kennedy, quartiere Cep di Foggia. Erano circa le 22 quando un uomo armato di pistola e travisato da un passamontagna, è entrato all’interno del locale è ha aperto il fuoco ma soltanto a scopo intimidatorio. Non si è trattato quindi di un tentato omicidio, l’uomo è poi fuggito via facendo perdere le proprie tracce. Sul caso indaga la polizia.