Scuola dell'infanzia "insicura e fatiscente", scatta la petizione delle famiglie contro il Comune di Foggia: "Intervenite"

Un piano straordinario di manutenzione della scuola. E’ quanto chiedono le famiglie dei piccoli alunni che frequentano la scuola comunale dell’infanzia ‘Don Milani’, in via Monsignor Farina, a Foggia, che si accingono a sottoscrivere un documento da inviare al Comune di Foggia, e precisamente all’assessore Claudia Lioia e al presidente della Commissione competente, Raffaele Di Mauro, e alla Prefettura. I genitori dei 130 bambini lamentano condizioni di generale e diffuso cedimento, infrastrutturale e di suppellettili, della scuola.

L’istituto, si legge nel documento, versa in “condizioni strutturali esterne ed interne obsolete e vetuste, con pareti e termosifoni in via di forte deperimento, pavimentazione per alcuni tratti non uniforme, crepe strutturali”. Problemi anche per gli esterno, dove insistono “giardini con mancanza di sistemi di sicurezza per i bambini, recinzione arrugginita e in alcuni punti sbarre mancanti”. Non va meglio per ciò che concerne il corredo scolastico per la “scarsa presenza di materiali didattici, aule piccole rispetto al numero dei bambini presenti, sedie e tavoli in via di cedimento”. Carenze che portano le famiglie “ad autofinanziarsi annualmente per sopperire alle mancanze e far sì che i nostri figli possano svolgere il programma didattico”.

Una situazione divenuta ormai insostenibile per i familiari e li ha indotti negli ultimi giorni di farsi promotori di una sottoscrizione per chiedere l'intervento dell'amministrazione comunale.