Nel cantiere delle Ferrovie "spunta" un residuato bellico: il ritrovamento alla periferia di Foggia

Un residuato bellico è stato trovato nel pomeriggio di oggi, a Foggia, durante le operazioni di scavo all’interno di un cantiere RFI in zona ‘Parco Militare’ (nei pressi di viale Fortore), a ridosso dei binari della stazione ferroviaria cittadina.

La zona è stata transennata e messa in sicurezza dagli agenti della polizia ferroviaria, mentre l'ordigno è stato prelevato dagli artificieri che lo renderanno inoffensivo in luogo protetto. Il ritrovamento non ha causato alcun pericolo per la popolazione e, fanno sapere dal Gruppo Ferrovie Italiane, non ha pregiudicato, nè pregiudicherà in alcun modo la circolazione ferroviaria.