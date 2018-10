Rapina a 'Masseria Giardino': malviventi irrompono all'alba, immobilizzano operaio e asportano mezzi agricoli

Hanno immobilizzato l'unica persona presente e, indisturbati, hanno portato via mezzi agricoli e automezzi per un valore non ancora quantificato. E', in breve, la dinamica della rapina avvenuta all'alba, all'interno di 'Masseria Giardino', azienda agricola di proprietà del Comune di Foggia, all'interno della quale si svolgono progetti per il reinserimento sociale di detenuti.

Il fatto è successo intorno alle 5.30 del mattino: secondo quanto ricostruito, un gruppo di malviventi, a volto coperto e - pare - non armati, ha fatto irruzione nell'azienda agricola e ha immobilizzato l'unica persona (sotto shock ma senza gravi conseguenze fisiche) presente in quel momento; a quel punto sono stati asportati i mezzi presenti (l'elenco preciso verrà fornito in sede di denuncia). La zona non è dotata di telecamere. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.