Addio a 'Mast Lunard' di via Lucera. Foggia perde un altro pezzo della sua storia

Con la sua storica officina in via Lucera ha riparato migliaia di moto a generazioni intere di foggiani. Foggiani che da oggi ne sentiranno terribilmente la mancanza. Leonardo, noto ai più come Mast Lunard, non c'è più. Si è spento nella sua Foggia questa mattina. Con lui se ne va un altro pezzo importante della storia della città.

