Incredibile in piazza Giordano: sedute utilizzate dagli attacchini per i manifesti funebri

Incredibile in piazza Giordano, a Foggia: le sedute in pietra sono state utilizzate dagli attacchini per i manifesti funebri. Lo segnala, incredulo, un lettore di FoggiaToday: "Vi sembra normale una situazione del genere? Stiamo parlando di Piazza Giordano, il muretto in pietra creato per accomodarsi e trasformato in tabella per affiggere manifesti mortuari".