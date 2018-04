"Farabutti" incendiano 15 cassonetti in 7 giorni. Morese: "Fa rabbia che a Foggia nessuno vede mai nulla"

Quindici cassonetti per la raccolta dei rifiuti distrutti in una settimana. Da giovedì 19 aprile ad oggi, giovedì 26, tanti sono i cassonetti incendiati in varie parti della città. Tutti dolosi, ovviamente, che colpiscono i vari quartieri della città a macchia di leopardo.

In media, si tratterebbe di due contenitori al giorno. Ma solo questa mattina il “bollettino” di Amiu ne ha registrati cinque. La mappa è presto detta: via Lucera, via Manzoni, via Tito Serra, via Telesforo e via Bonante. “Non si può parlare di quartieri più o meno colpiti, questi farabutti sono anche democratici nelle loro azioni”, fanno sapere dagli uffici foggiani di Amiu Puglia.

Scorribande che avvengono nella notte o alle prime luci dell’alba e che pesano, anche tanto, sulle tasche della collettività. Solo il raid di questa mattina, per intenderci, è costato ai foggiani 2000 euro, calcolando i costi delle varie tipologie di cassonetti distrutti: quelli in plastica per la differenziata, oppure quelli con capienza da 1100 litri con pedale e ribalta.

Circa 5000 euro, invece, il conto dell’intera settimana. “Fa rabbia, tanta rabbia, il fatto che mai nessuno veda mai nulla in questa città" spiega a FoggiaToday l’assessore all’Ambiente, Francesco Morese. “Ci si appella solo alla presenza delle telecamere, che sono sì importanti, ma che da sole non bastano”.

Come se la presenza di ‘occhi elettronici’ sia un alibi per girare la testa dall’altra parte. La prossima settimana, intanto, è prevista la consegna di 400 cassonetti per la raccolta dei rifiuti, prima tranche dei 1200 garantiti ad inizio anno per la città di Foggia. Sperando che non abbiano, anche questi, vita breve.