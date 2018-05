Furto al bar-ristorante 'Al Primo Piano': ladri fuggono con robot da cucina, denaro e salumi

Si sono lasciati tentare dalla gola, i ladri che nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi hanno messo a segno un furto all'interno del bar (a piano terra) e ristorante 'Al primo piano', in via Pietro Scrocco, a Foggia. Così, prima di fuggire con un bottino fatto di denaro e un robot da cucina 'Bimby' hanno portato via anche alcuni salumi e affettati.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti, che hanno effettuato il primo sopralluogo di furto: i ladri sarebbero entrati nell'attività forzando una finestra posta sul retro; una volta all'interno, avrebbero messo quindi le mani sul denaro presente in cassa (alcune centinaia di euro), robot da cucina e salumi.

La scoperta dell'avvenuto furto è di ieri mattina, quando all'apertura del bar, titolari e dipendenti hanno avuto l'amara sorpresa. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia, che stanno verificando la presenza di telecamere utili tra via Scrocco e corso Giannone.