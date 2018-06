Furto "ingombrante" alle porte di Foggia: asportato bobcat da 40 quintali lungo la Statale 673

Un mezzo per il movimento terra - per la precisione un Bobcat da 40 quintali - è stato asportato ai danni di una ditta edile foggiana. Il fatto è successo nella notte, poco prima delle 4, all'interno di un struttura sportiva foggiana lungo la Statale 673 di Foggia, dove il mezzo era presente per effettuare, pare, dei lavori. Immediato l'allarme lanciato alla polizia: sul posto, per il primo sopralluogo di furto, gli agenti della Sezione Volanti della questura, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Ad agire, quasi certamente, una banda per organizzata e dotata di mezzo pesante oppure di auto-staffetta per "scortare" lo spostamento del bobcat. Indagini in corso.