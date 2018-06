Signore scippate per le strade di Foggia: due africani mettono in fuga ladro e recuperano la refurtiva

Due furti con destrezza sono stati registrati nella giornata di ieri a Foggia, rispettivamente in via Matteotti e in via Homs. Nel mirino due donne, derubate della borsa che portavano a tracolla, e contenente poche decine di euro e altri effetti personali.

Il primo caso si è verificato ieri mattina, in via Matteotti, dove la vittima è stata affiancata e derubata da un giovane, solo. Ad intervenire in difesa della donna, sono stati due ragazzi africani che sono riusciti a mettere in fuga il ladro e a recuperare la refurtiva.

Immediato l'allarme lanciato alla polizia che, giunta sul posto, ha raccolto la testimonianza e la descrizione del ladro da parte di vittima e testimoni. Nel pomeriggio, un caso analogo è avvenuto in via Homs: una donna è stata derubata della borsetta, contenente il portafogli con 20 euro, telefono cellulare e altri effetti personali. Anche in questo caso indaga la polizia.