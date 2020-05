'Ladri di polli' in via Trinitapoli, incredibile furto in un casolare: fuggono con un coniglio e un cucciolo di cane

Furto nel casolare di campagna alla periferia di Foggia. I ladri mettono tutto a soqquadro, poi fuggono con un coniglio e un cucciolo di pastore tedesco.

E' accaduto a Foggia, in una casa di campagna in via Trinitapoli. Secondo quanto accertato dalla polizia, nella notte dello scorso 4 maggio, ignoti hanno messo a segno un furto nel casolare. Sul posto è intervenuta una 'volante' della questura che ha effettuato un sopralluogo insieme alla vittima di furto: apparentemente, nonostante gli ambienti fossero stati messi a soqquadro, sembrava che nulla fosse stato asportato.

Fino alla sorpresa finale: il proprietario di casa si è accorto che, da una casetta di legno posta all’esterno della casa, erano stati portati via un coniglio ed un cucciolo di pastore tedesco. La casa è dotata di impianto di videosorveglianza e, attraverso la visione delle immagini, gli agenti hanno riconosciuto uno degli autori del furto, un foggiano pregiudicato di 42 anni, che è stato denunciato in stato di libertà, in concorso con altri due soggetti in via di identificazione, per il reato di furto aggravato.