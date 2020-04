Commercialista multato mentre va allo studio (di domenica), scoppia la polemica: "È un'attività considerata essenziale!"

È destinata a far discutere la vicenda di un commercialista foggiano, che nella giornata di ieri è stato fermato e sanzionato dagli agenti della Polizia Locale con una multa di 450 euro (per violazione del Decreto Governativo dell'8 marzo 2020) , mentre stava recandosi presso il suo studio. Secondo gli agenti, infatti, non sussistevano reali motivi per quello spostamento essendo domenica, e non trattandosi di "un'attività strettamente necessaria". A nulla sarebbero valsi i tentativi del commercialista di spiegare le sue ragioni professionali.

"Voglio ricordare che l'attività degli studi commerciali, tributari e del lavoro non è stata interroatta dal Decreto 'Cura Italia' e da altri provvedimenti successivi del Governo; anzi, riconosciuto che i Commercialisti con il loro lavoro riescono a far incassare la gran parte delle entrate tributarie allo Stato, la loro attività è stata considerata essenziale e quindi devono tenere aperti i loro studi", precisa in una nota Giuseppe Senerchia, presidente dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti (Aidc) sezione di Foggia.

"Proprio in questi giorni - prosegue Senerchia - la categoria dei commercialisti si è resa disponibile e ha agito al meglio per intercettare i ristori economici previsti dal Governo a persone e/o aziende e sta continuamente operando in tal senso a tutte le ore e anche nei giorni festivi, pur non essendo pagati dai propri clienti in questo difficile periodo di evidente mancanza di liquidità. Voglio ricordare altresì, che seppure responsabilmente i titolari di studi professionali, unitamente ai propri collaboratori, stanno lavorando prettamente in modalità smart working, vi sono casi in cui è necessario andare in studio per prendere documentazione, sbloccare sistemi informatici impallati, utilizzare software particolari e altre esigenze che non permetterebbero agli stessi di poter operare con le loro competenze e professionalità. Pertanto, per quanto sopra ricordato, vogliate comunicare ai vostri operatori in servizio che l'attività dei commercialisti non è soggetta a restrizione in quanto ritenuta dal Governo essenziale e che, in quanto professionisti, non hanno limiti di orario né di giorni festivi nell'espletamento delle loro funzioni utili al Paese".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.