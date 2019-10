Criminalità, Foggia non passa l'esame della classifica de 'IlSole24Ore': è prima in Italia per estorsioni

Foggia in testa per il numero di estorsioni, terza per numero di tentati omicidi e quarta per numero di omicidi volontari.

Sono alcuni dei dati - affatto lusinghieri - che emergono dalla classifica relativa agli ‘Indici della Criminalità’ pubblicata da ‘Il Sole 24 ore’ e che analizza, per 18 differenti fattispecie criminali, l'incidenza di denunce ogni 100mila abitanti. Lo studio passa ai ‘raggi x’ le province italiane e vede la Capitanata piazzarsi nella 21^ posizione della classifica generale con 25.734 denunce, laddove sul podio si posizionano le province di Milano, Rimini e Firenze.

Oltre al record negativo delle estorsioni, a 'pesare' sulla provincia di Foggia è il numero di tentati omicidi (27 denunce, dato totale) e di omicidi volontari (11, dato totale). In entrambe le classifiche il primo posto spetta a Vibo Valentia. In materia di furti con strappo (Napoli in testa), la Capitanata è 14^ con 196 denunce, mentre è 89^ per i furti in abitazione (Asti in testa) con 1048 denunce e 60^ per i furti negli esercizi commerciali con 627 denunce.

Altro dato poco lusinghiero è quello dei furti di auto (primato alla vicina Bat): con 3356 denunce Foggia si posiziona al 4° posto della classifica, mentre è all’11° posto in materia di rapine (345 denunce, primo posto per Napoli). Primo posto per le estorsioni, antica piaga del Foggiano e principale business della malavita organizzata: 191 il numero delle denunce (ovvero 30 ogni 100mila abitanti). Ancora, 3° posto per le denunce in materia di usura (primato a Novara) e 11° per associazione a delinquere; il Foggiano sale, purtroppo, di due posizioni nella classifica dedicata all’associazione di tipo mafioso (9° posto).

Altro record negativo per la Capitanata è legato al riciclaggio e impiego di denaro (3° posto, dopo Firenze e Trento) con 81 denunce (ovvero 13 ogni 100mila abitanti). Ancora, 5° posto per gli incendi e 33° in materia di stupefacenti; 101^ posizione per le denunce relative a violenze sessuali (primo posto a Trieste). Tutti i dati fanno riferimento ai reati emersi durante il 2018 a seguito di denuncia alle forze dell’ordine. L’indice verrà utilizzato nell’indagine sulla Qualità della Vita 2019