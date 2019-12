Cronaca Immacolata / Corso Roma

Follia in corso Roma: prende a calci e pugni cassonetti dei rifiuti e auto in sosta, poi si scaglia contro i poliziotti

Con non poca fatica, gli operatori sono riusciti a bloccare un 20enne foggiano, mentre lo stesso - probabilmente in stato di alterazione alcoolica o da sostanze psicotrope - si scagliava con violenza verso di loro. Verrà denunciato per i reati di oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale