Blitz in via Lucera: sorpresi a ribattere numeri di telaio su mezzi rubati, due arresti

La polizia fa irruzione in un box e arresta due persone in flagranza di reato per ricettazione e riciclaggio. E' accaduto ieri sera, a Foggia, dove gli agenti della Squadra Volanti hanno arrestato Alessio Verderosa, pregiudicato foggiano di 31 anni e Ambrogio Granatiero, pregiudicato foggiano di 28. Alle 21.25, gli agenti si sono addentrati all’interno di un autoparcheggio in via Lucera, dove hanno notato una Fiat Panda 4x4 con targa già segnalata come autovettura che non si era fermata all’Alt.

Quest’ultima si trovava innanzi ad un box chiuso ma con luce accesa all'interno; dal locale provenivano una serie di rumori metallici. Con l’ausilio di una seconda volante giunta sul posto, gli agenti hanno fatto irruzione, sorprendendo all'interno i due mentre armeggiavano su un motociclo con martello e punzonatori alfanumerici utilizzati per la ribattitura del telaio. Da immediati accertamenti si è acclarata la provenienza furtiva del mezzo.

L'intuito degli operatori ha permesso di accertare la provenienza illecita della Panda e di un ulteriore motociclo posto all’interno. Attraverso una meticolosa perquisizione sono stati rivenuti una serie di strumenti utilizzati dai due malviventi per modificare i numeri seriali dei telai, al fine di camuffare la provenienza illecita dei motocicli e dell’autovettura. Arrestati quindi i due, al termine della formalità di rito sono stati entrambi condotti presso la Casa Circondariale di Foggia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.