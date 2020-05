Fase 2: il testo del Dpcm che regolerà la vita economica e sociale del Paese

Dopo il decreto legge, il premier Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm (Decreto del presidente del consiglio dei ministri) con le misure per il contenimento dell'emergenza Coronavirus in vigore da domani, 18 maggio.

Ventuno pagine (più allegati) e 11 articoli che regoleranno la vita economica e sociale del paese. Confermato l'obbligo di mascherine nei luoghi pubblici chiusi e sui mezzi di trasporto e la distanza di sicurezza in ogni luogo. Dal 25 maggio riapriranno palestre e piscine (ma le singole regioni potranno intervenire per anticipare o posticipare tali aperture).

Dal 15 giugno riapriranno i centri estivi (in accordo con le regioni), oltre a cinema, sale da concerti e teatri. Confermata la sospensione dei servizi educativi e delle attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, università e alta formazione.

Niente porte aperte per sale e centri scommesse, centri benessere e/o termali. Per quanto riguarda gli spostamenti, chi arriva in Italia dovrà consegnare una dichiarazione con i motivi del viaggio e fornire un indirizzo per eventuale isolamento fiduciario. Dal 3 giugno, frontiere aperte con i paesi dell’Unione Europea, Regno Unito, Andorra e Monaco. Sospesi i servizi di crociera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Testo Dpcm 18 Maggio 2020-2

Allegati