VIDEO | Lotta serrata al crimine. L'appello di Aquilio: "Denunciate, mai come adesso il momento è favorevole"

Ancora un appello da parte delle forze dell'ordine, sulla collaborazione attiva della cittadinanza nella serrata lotta al crimine in atto a Vieste. L'invito del colonnello Marco Aquilio, comandante provinciale dei carabinieri di Foggia, a margine dell'arresto di Vincenzo Langi per estorsione continuata, a Vieste: "La gente deve denunciare. E mai come adesso il momento è favorevole.