Sconta 11 anni per sequestro di persona, esce dal carcere e trova di nuovo la polizia: espulso

E' stato accompagnato alla frontiera il cittadino albanese di 45 anni, nei cui confronti è stato eseguito un rimpatrio immediato da parte degli agenti della polizia dell'ufficio immigrazione abilitato alle scorte internazionali. L'uomo, Sokol Copa, è stato consegnato questa mattina, a Durazzo, alle Autorità albanesi.

Il 45enne era stato arrestato il 4 gennaio del 2002 dagli agenti della squadra mobile di Milano, per il reato di concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina e lesioni personali in danno di cittadine albanesi ed associato presso la Casa Circondariale di Torino. Il Tribunale di Milano lo condannò alla pena di 14 anni di reclusione, successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Milano che, tenuto conto della sentenza precedente e dei provvedimenti successivi, ha inflitto altri 8 mesi di reclusione.

Dopo aver scontato in carcere oltre 11 anni, Copa è stato arrestato nell’ottobre scorso dalla Polizia di Frontiera di Bari, in esecuzione ad ordine di Carcerazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia. Scarcerato nella serata di ieri dalla Casa Circondariale di San Severo, allo stesso è stato notificato il decreto di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera.

L’attività di monitoraggio svolta dal personale dell’Ufficio Immigrazione sui detenuti stranieri in fase di scarcerazione, consente di eseguire i provvedimenti amministrativi di espulsione in concomitanza della scarcerazione dei medesimi, evitando che gli stessi possano sottrarsi all’esecuzione dei provvedimenti.