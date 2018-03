Esplosione a Siponto, fuga di gas nel ristorante del camping 'La Bussola': titolare ustionato

Attimi di paura a Siponto per via di una esplosione avvenuta all'interno del ristorante del camping 'La Bussola', pare, dai primi rilievi tecnici, per una fuga di gas. Il titolare dell'attività ha riportato ustioni in varie parti del corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita. I medici stanno valutando se trasportarlo in un centro specializzato per gli ustionati. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia, indagano i carabinieri. Gli arredi interni sono andati praticamente tutti distrutti, ingenti i danni.