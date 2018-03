Non si arresta l'ondata di gelo: su tutto il Gargano in azione la Protezione Civile

A seguito delle nuove precipitazioni nevose che hanno colpito il versante Nord del Gargano, l’impegno dei volontari di Protezione Civile della Provincia di Foggia è notevolmente aumentato, a 48 ore dall’inizio dell’emergenza con l’apertura della Sala Operativa Provinciale presso la sede della Protezione Civile del Comune di Foggia. Nella sala continuano ad operare con turnazioni H24 le cinque associazioni della città di Foggia: Nucleo PC Anc Foggia, Associazione Pompieri, Era Ambiente, I Falchi e Radio Club Marconi.

I comuni che hanno richiesto l’ausilio di volontari sono stati Carpino e Ischitella e dalla tarda mattinata di ieri sono giunte sette associazioni da zone non interessate dalle precipitazioni: San Paolo Soccorso, Grifoni Ascoli Satriano, Misericordia Ortanova, Nucleo Operativo Poggio Imperiale, Paser Manfredonia, Protezione Civile Cerignola ed Era Ambiente Foggia.

Negli altri comuni interessati dalle precipitazioni, i volontari hanno continuato ad operare in ausilio alle proprie popolazioni: Cagnano Varano, Rodi Garganico, Peschici, Vieste, San Nicandro Garganico, San Marco in Lamis, Apricena, Mattinata, Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, Rignano Garganico (anche Chieuti e Serracapriola). In quasi tutti i comuni garganici, i sindaci hanno aperto i C.O.C. (Centri Operativi Comunali) per coordinare le attività di soccorso alla popolazione con tutte le forze preposte.

Al di fuori dal territorio garganico, dove le precipitazioni non hanno dato grosse preoccupazioni, gli interventi sono stati minori ma i volontari sono stati in allerta e in continuo contatto con la Sala Operativa Provinciale. Anche in alcuni di questi comuni sono stati aperti i C.O.C. durante l’ondata di gelo.