Siringhe abbandonate in strada: "La droga uccide". Cavalieri allerta i cittadini: "Segnalate presenze sospette"

La richiesta del primo cittadino, dopo il ritrovamento di due siringhe usate in un'area di passeggio, a Troia. "Allerte le forze dell’ordine per una maggiore vigilanza in aree che potrebbero essere a rischio"