La triste fine della 'Grotta degli Dei'. Manaccora abbandonata e nel degrado, sbotta Ottaviano: "Guardate e vergognamoci tutti"

"Guardate in che stato di abbandono é uno dei principali luoghi culturali del nostro territorio. Guardate come centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici sono stati sprecati dopo anni di studio, scavi archeologici e ricerca nella Grotta di Manaccora".

Accade a Peschici, sul Gargano. A lanciare l'allarme, con tanto di reportage fotografico, è il giovane imprenditore Domenico Ottaviano, del ristorante 'Al trabucco da Mimì': "Guardate come chi amministra ad ogni livello, dal Comune, al Parco, alla Regione, calpesta la nostra storia, le nostre radici, le nostre origini non facendo niente da almeno un decennio per questo luogo", sbotta.

La Grotta di Manaccora, in una delle più suggestive e frequentate spiagge peschiciane, anche nota come Grotta degli Dei, dopo essere stata gestita da una cooperativa di archeologhe - Mira - è ora lasciata al degrado. "Guardate quanti pericoli per un bambino che, innocentemente, potrebbe intrufolarsi nella grotta salendo dalla spiaggia. Guardate e vergognatevi. Anzi, vergognamoci tutti, perché un luogo in degrado é in quello stato anche per colpa nostra, che non muoviamo un solo dito se questo non ci porta profitto, economico, politico o sociale".