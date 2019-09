Auto danneggiata in via Dante: ignoti distruggono i cristalli alla 'Yaris' del Consigliere Bove

Auto danneggiata in via Dante, in pieno centro, a Foggia. Ignoti hanno distrutto parabrezza, lunotto posteriore e finestrini lato passeggero di una Toyota Yaris regolarmente parcheggiata in strada.

Si tratta dell'auto di proprietà della moglie del Consigliere comunale Antonio Bove, ex assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Foggia. Sul posto, per i rilievi e le indagini del caso, gli agenti della polizia.

E' il terzo danneggiamento ai danni delle vetture di consiglieri comunali. "Se qualcuno pensa con queste azioni di poter orientare l'azione amministrativa di un singolo o di una intera amministrazione comunale si sbaglia di grosso" il commento stamattina del sindaco Franco Landella.