Daniele era un cuoco e lavorava in un rifugio: morto verosimilmente per ipotermia, resta in piedi l'ipotesi fulmine

Sarebbe morto verosimilmente per ipotermia Daniele Del Nobile, il cuoco 36enne di Manfredonia trovato questa mattina senza vita in località Pralongia a Livinallongo del Col di Lana in provincia di Belluno, vicino Corvara in Badia, il luogo di lavoro sito in provincia di Bolzano.

Ieri sera Del Nobile si stava recando a piedi al 'Rifugio Pralongià', presso il quale lavorava come cuoco, così come hanno confermato anche direttamente dalla struttura a FoggiaToday. In quel momento era in corso un violento temporale, da qui l'ipotesi che l'uomo potesse essere folgorato da un fulmine.

Sembrerebbe che a lanciare l'allarme siano stati i gestori dell'albergo-ristorante, che non vedendolo arrivare si sono preoccupati per quella prolungata assenza e quell'inusuale ritardo.

Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte fino a quando questa mattina, intorno alle 12, il corpo del ragazzo è stato rinvenuto senza vita in un prato a poche centinaia di metri dal luogo di lavoro dai carabinieri di Arabba.

Il pm di turno ha disposto l'ispezione cadaverica mentre la salma della vittima, molto probabilmente, già a partire da domani verrà riconsegnata ai familiari.